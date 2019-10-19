طيران مجهول يكبّد ” الميليشيات الإيرانية ” خسائر جديدة شرق دير الزور

كل الوطن- فريق التحرير- اورينت نت: أفادت شبكات إخبارية محلية، الجمعة، باستهداف طيران مجهول عناصر تابعين للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وقالت شبكة “عين الفرات”، إن “طائرة مسيرة استهدف سيارة تابعة للميليشيات الإيرانية بجانب السكة في البوكمال، ما أدى إلى إصابات بالأشخاص الذين كانوا يستقلونها، حيث قامت المضادات الأرضية التابعة للميليشيات باستهداف الطائرة بشكل جنوني دون إصابتها”.

وأشارت الشبكة إلى أن المنطقة شهدت تحليقاً مكثفاً لطائرات حربية وطائرات مسيرة بشكل كبير جداً وغير مسبوق عقب الاستهداف، وأن حالة رعب وخوف تسيطر على عناصر الميليشيات الإيرانية، حيث توجهت جميع الآليات إلى مكان مغلق لعدم تعرضها للقصف.

ويأتي الاستهداف الجديد، عقب ثلاثة أيام من غارات جوية من قبل طيران حربي مجهول الهوية استهدفت مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لميليشيا أسد في منطقتي الحزام الأخضر والسكة في مدينة البوكمال.

وكانت مواقع لميليشيات شيعية بريف ديرالزور تعرضت الشهر الماضي، لقصف من طائرات مجهولة، حيث كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن قيام طائرات بشن غارة جوية استهدفت مواقع عسكرية في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود بين العراق وسوريا.