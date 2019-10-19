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سائحان صينيان ينسيان ابنهما الصغير في القطار بإيطاليا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 2:46 مساءً
سائحان صينيان ينسيان ابنهما الصغير في القطار بإيطاليا

أفادت صحيفة “La Repubblica” بأن سائحين صينيين نسيا ابنهما الصغير في عربة القطار في فلورنسا بإيطاليا.

وكان الوالدان يعتقدان بأن ابنهما البالغ من العمر 5 سنوات غادر عربة القطار بنفسه، لذلك قاما بالبحث عنه في محطة سانتا ماريا نوفيلا للقطارات (محطة القطارات المركزية في فلورنسا)، غير أن الطفل لم يغادر العربة وبقي في القطار الذي أخذه إلى روما.

وكان الطفل خائفا للغاية ولم يستطع طلب المساعدة، لأنه لا يتكلم سوى لغته الأم فقط.

واتصل أفراد الشرطة في محطة فلورنسا بعامل الخدمة في القطار، وهو الذي عثر على الطفل المفقود في إحدى العربات وسلمه لرجال الشرطة في محطة تيرميني للقطارات في العاصمة الإيطالية روما.

المصدر: نوفوستي

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