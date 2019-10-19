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الجيش اللبناني يؤكد تضامنه مع مطالب المتظاهرين

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 2:48 مساءً
الجيش اللبناني يؤكد تضامنه مع مطالب المتظاهرين

أكدت قيادة الجيش اللبناني تضامنها الكامل مع مطالب المتظاهرين بتحسين الأوضاع المعيشية، ودعتهم إلى التظاهر السلمي وعدم التعدي على الأملاك العامة.

وجاء في بيان أصدرته قيادة الجيش: “تدعو قيادة الجيش جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير في شكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وهي إذ تؤكد تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين”.

وتشهد معظم المناطق اللبنانية احتجاجات عنيفة لليوم الثالث على التوالي تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وسوء الأوضاع المعيشية.

المصدر: وكالات

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