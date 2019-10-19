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وسط تصاعد الاحتجاجات: الرئيس ميشال عون يوجه رسالة عاجلة للشعب ( فيديوهات)

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 8:45 مساءً
وسط تصاعد الاحتجاجات: الرئيس ميشال عون يوجه رسالة عاجلة للشعب ( فيديوهات)

كل الوطن- فريق التحرير- وكالات :اكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيكون حلا مطمئنا للأزمة التي يشهدها لبنان، بعد اندلاع احتجاجات واسعة، في العديد من المدن اللبنانية، للاعتراض على إعلان الحكومة فرض ضرائب جديدة، وللمطالبة باستقالة الحكومة.

(وكتب عون في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، اليوم السبت، “سيكون هناك حل مطمئن للأزمة”.)

ويشهد لبنان، منذ مساء أمس، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.وتجمع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجا على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

https://www.facebook.com/sputnik.arabic/videos/2432440280138300/

وسار مئات المتظاهرين الغاضبين وسط بيروت، بعدما قطعوا جسر “الرينغ” الأساسي في العاصمة اللبنانية، في إطار حركة احتجاجية وجهت الدعوات إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تحظى بأي غطاء سياسي.

ومعظم المتظاهرين ينتمون إلى مجموعات من المجتمع المدني، بجانب مواطنين لبوا الدعوة إلى التظاهر بعدما كشفت الحكومة اللبنانية عن ضرائب جديدة في إطار المناقشات التي تجري لإعداد موازنة العام 2020.

https://www.facebook.com/sputnik.arabic/videos/2731713693529541/

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2019-10-19
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