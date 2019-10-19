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لبنان : نصرالله يحذر “سوف ننزل إلى الشارع ونغير المعادلات”.. والجيش يتضامن مع المتظاهرين

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 10:48 مساءً
لبنان : نصرالله يحذر “سوف ننزل إلى الشارع ونغير المعادلات”.. والجيش يتضامن مع المتظاهرين

كل الوطن- بر يى سى: أعلن الجيش اللبناني “تضامنه الكامل” مع مطالب المتظاهرين “المحقة”، ودعاهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين.

ودعت قيادة الجيش اللبناني في بيان نشر على فيسبوك السبت، “جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرةً بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير بشكلٍ سلميّ وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة”.

جاء بيان الجيش بعد كلمة ألقاها أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله رفض فيها استقالة الحكومة الحالية، التي يشارك فيها الحزب، لأنها إذا استقالت سوف يستغرق الأمر “سنة أو سنتين لتشكيل حكومة جديدة”.

وقال أمين حزب الله، المدعوم من إيران، “لتستمر هذه الحكومة لكن بروح جديدة ومنهجية جديدة واخذ العبرة مما جرى على مستوى الانفجار الشعبي”.

كما حذر نصر الله في كلمة متلفزة مخاطبا المتظاهرين، من أن حزب الله سوف ينزل إلى الشارع ولن يخرج، وأضاف “ستجدوننا جميعا في الشارع ونغير كل المعادلات”. ” وإذا نزلنا إلى الشارع لا نستطيع أن نخرج قبل تحقيق الأهداف التي نزلنا لأجلها”.

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2019-10-19
عربي ودولي
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