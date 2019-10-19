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الملياردير المصري ساويرس ينشر “نكتة” عن مظاهرات لبنان… ورامي عياش غاضبا: احذف التغريدة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 11:13 مساءً
الملياردير المصري ساويرس ينشر “نكتة” عن مظاهرات لبنان… ورامي عياش غاضبا: احذف التغريدة

أثارت مزحة ألقاها رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن تظاهرات لبنان، غضب واستفزاز المطرب اللبناني، رامي عياش، ما دعاه للرد عليه.

وغرد “ساويرس” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” عن احتجاجات لبنان مازحا: “قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن”.

ورد رامي عياش على نجيب ساويرس: “صديقنا السيد نجيب سويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها.. مظاهرتنا رسالة أسمى وأعمق من هذا الوصف.. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة باحترام كبير وأنت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة.. نتمنى منك إزالة التغريدة”.

​ورد نجيب ساويرس على انتقاد رامي عياش له بتغريدة أخرى، جاء فيها: “حبي للبنان ليس محل جدال والنكتة تظل نكتة حتى لو خانني التوفيق و ناقل الكفر ليس بكافر”.

​هذا ويشهد لبنان، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وكالات

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2019-10-19
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