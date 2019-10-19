الملياردير المصري ساويرس ينشر “نكتة” عن مظاهرات لبنان… ورامي عياش غاضبا: احذف التغريدة

أثارت مزحة ألقاها رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن تظاهرات لبنان، غضب واستفزاز المطرب اللبناني، رامي عياش، ما دعاه للرد عليه.

وغرد “ساويرس” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” عن احتجاجات لبنان مازحا: “قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن”.

ورد رامي عياش على نجيب ساويرس: “صديقنا السيد نجيب سويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها.. مظاهرتنا رسالة أسمى وأعمق من هذا الوصف.. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة باحترام كبير وأنت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة.. نتمنى منك إزالة التغريدة”.

صديقنا السيد نجيب سويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها .مظاهرتنا رساله اسمى وأعمق من هذا الوصف. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة بإحترام كبير وانت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة .نتمنى منك ازالة التغريدة . https://t.co/wCTNOaD93j — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) October 19, 2019

​ورد نجيب ساويرس على انتقاد رامي عياش له بتغريدة أخرى، جاء فيها: “حبي للبنان ليس محل جدال والنكتة تظل نكتة حتى لو خانني التوفيق و ناقل الكفر ليس بكافر”.

حبى للبنان ليس محل جدال و النكتة تظل نكتة حتى لو خاننى التوفيق و ناقل الكفر ليس بكافر و اشكرك يا البرت https://t.co/5epYOIyP34 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 19, 2019

​هذا ويشهد لبنان، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وكالات