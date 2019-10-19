د. عبدالمجيد الجلاَّل: المُحاصصة الطائفية آفة لبنان

لم تكن مُستغربة ، المُظاهرات والاحتجاجات غير المسبوقة التي تجري هذه الأيام في لبنان ، فآفة هذا البلد ، تكمن في الطائفية والمُحاصصة الطائفية ، فهي مُتجذرة في كل بقعةٍ ، وزاويةٍ ، وبيتٍ ، في لبنان ، وهي السبب الرئيس في كل مآسي ومشكلات لبنان في الماضي والحاضر والمُستقبل!

في ظل هذه الطائفية الخبيثة ، يُهيمن زعماء الطوائف ، على كل شاردة وواردة في لبنان ، ويعمل كل زعيم لصالح طائفته ، ولكن بصيغٍ كلها انتهازية ، تتناثر حولها، وحواليها ، شبكات من الفساد ، والمحسوبية ، وشركات أموال فاسدة ، وكلها ، بلا استثناء ، أدوات لنهب وسرقة أموال الشعب اللبناني ، كلٌ على طريقته، لا يشبع ، ولا يرتوي !

لذا ، فلا خلاص للبنان إلا بالتخلص التَّام من هذا العفن الطائفي ، الذي يقود لبنان إلى المجهول ، وإلى حالةٍ من الفوضى وعدم الاستقرار !

لكن عملية التخلص من هذه القنبلة الطائفية ، يحتاج إلى كثيرٍ من الوقتٍ والجهدٍ، وقبل ذلك إلى إرادة وعزيمة صادقة من الشعب اللبناني الذي ذاق الأمرَّيْن من استمرار أداء الطبقة الحاكمة ، تحت الوصاية الطائفية !

على كل حالٍ ، هذه المُعطيات القاسية ، وحتى يأتي زمن الخلاص منها نهائياً ، ينبغي أن تكون المعالجة ، في ظل استمرار الطائفية ، بأساليب أكثر واقعية ، وأكثر عملية !

إذ بعد انتهاء الانتخابات النيابية ، أخطأ رئيس الوزراء سعد الحريري بموافقته ، على تشكيل حكومة وحدة وطنية ، فالفكرة أساساً خاطئة وغير مفيدة ، لأنَّها ستخلق مجلس وزراء مُتنافرٍ ، وغير مُتجانس ، تغلب على أعضائه ، من الوزراء، الخلافات العميقة في الرؤى والفكر ، والمُناكفات الحزبية ، والحسابات الضيقة ، والمصالح الشخصية ، ومن ثمَّ فلن تخرج بقرارات تخدم مصالح الشعب اللبناني !

كان على سعد الحريري القبول بتشكيل حكومة ائتلافية مُصغرة ، تضم القوى والأحزاب السياسية التي تتماهى مع بعضها البعض في الأهداف والبرامج إلى حدٍ ما ، وتظل القوى السياسية الأخرى ، كقوى مُعارضة تعمل من خلال مجلس النواب اللبناني ، على تصويب الأداء الحكومي !

إذن الأمر مناطٌ ، في هذه الأحوال ، بإعادة تشكيل الحكومة ، لجهة بناء حكومة مُصغَّرة يقوم على عاتقها قيادة برامج الإصلاح الاقتصادي العاجل في لبنان ! خلاصة القول ، الرئيس سعد الحريري على المحك ، وقراره مهم لإنقاذ لبنان ، فهل يفعل !