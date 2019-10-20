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“أرامكو” تعلن أسعار البنزين المحدّثة ابتداء من 20 أكتوبر 2019.. تفاصيل

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 12:28 صباحًا
“أرامكو” تعلن أسعار البنزين المحدّثة ابتداء من 20 أكتوبر 2019.. تفاصيل

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 20 أكتوبر 2019م ستكون على النحو الآتي: (بنزين 91 : 1.50 ريال لكل لتر) ، و(بنزين 95 : 2.05 ريال لكل لتر) وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر– ديسمبر 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو – سبتمبر 2019م (بنزين 91 : 1.53 ريال لكل لتر) ، و(بنزين 95 : 2.18 ريال لكل لتر) .

وأفادت أرامكو السعودية أن ذلك يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

المصدر: واس

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2019-10-20
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