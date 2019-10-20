ما هي المكسرات الأكثر فائدة للجسم؟

نشرت الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا، قائمة بأكثر المكسرات فائدة للجسم، التي يجب تناولها مرة أو مرتين على الأقل أسبوعيا.

وتضم قائمة المكسرات الأكثر فائدة للجسم التي نشرتها الهيئة الفدرالية الروسية-الكاجو والبندق والجوز والفول السوداني واللوز والصنوبر.

وجاء في تفاصيل القائمة المنشورة على موقع الهيئة، “يجب تناول المكسرات مرة أو مرتين في الأسبوع بكمية لا تزيد عن 35 غراما. وأن تناول المكسرات مع خبز الحبوب الكاملة أو المعجنات المحتوية على المكسرات، يسبب اختلال توازن الأحماض الأمينية في الجسم، لذلك يستحسن تناول المكسرات مع الحليب أو منتجات الألبان وأطباق اللحوم والعصائد والحلويات”.

وتشير الهيئة، إلى أن المكسرات غنية بعناصر البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد والسيلينيوم والمنغنيز والموليبدينوم والنيكل والكوبالت وفيتامينات B1 و B2 و PP و E والأحماض الدهنية ، بما في ذلك أوميغا 3، ومع انخفاض نسبة الأحماض الأمينية في البروتينات الموجودة في المكسرات، إلا أنها ذات سعرات حرارية عالية.

وتضيف، ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية لدى الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بصورة دورية منتظمة، كما ينخفض تركيز الكوليسترول في دمهم، وينصح مرضى السكري بإضافتها إلى نظامهم الغذائي.

وتكمن فوائد المكسرات للجسم في مجالات عديدة. فمثلا الكاجو ينشط عملية التمثيل الغذائي للبروتينات والأحماض الدهنية، ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويقوي المناعة. أما البندق، فيمنع الإصابة بالأورام الخبيثة ومفيد جدا بعد العمل الشاق. الجوز يخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويساعد على تقوية الأوعية الدموية، في حين تساعد الأحماض الأمينية في الفول السوداني على مكافحة شيخوخة الجسم. وأما اللوز فمضاد قوي للكآبة وينظم التمثيل الغذائي للكربوهيدرات ويساعد على تخفيض الوزن ويحسن عمل الأمعاء.

أما جوز الصنوبر فله تأثير إيجابي في جسم المرأة، حيث يزيد من إنتاج الحليب عند الأمهات، ويساعد في التخلص من الأمراض الجلدية.

المصدر: نوفوستي