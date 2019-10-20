نائب لبناني: وجود وزرائنا في الحكومة لم يعد مفيدا ولن نكون شهود زور على الانهيار

كل الوطن- متابعات- وكالات: اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب فادي سعد، اليوم الأحد أن حزب القوات اللبنانية أعطى الحكومة أكثر من فرصة، في موازنة العام ٢٠١٩ و في طرح الورقة الإصلاحية عام٢٠٢٠ أثناء مناقشة الموازنة.

وقال النائب المحسوب على حزب “القوات اللبنانية” لـ”سبوتنيك”:”رأينا أن وجودنا في هذه الحكومة لم يعد مفيدا، ولن نكون شهود زور على الانهيار فلقد طالبنا أكثر من مرة بتشكيل حكومة اختصاصيين، وبعد أن رأينا بأنه لا يوجد تغيير لكل هذه الاتجاهات قررنا أن نستقيل من الحكومة”.

ولفت سعد إلى أنه “انسجاماً مع موقف القوات وتاريخها لا نستطيع أن نكون في الحكومة ونتصرف كمعارضة في الوقت عينه، لذلك نحن نفضل أن ننفصل عن هذه الحكومة وأن نمارس عملنا الرقابي كما يجب”.

وحول إمكانية مشاركة حزب القوات في حكومة أخرى قال سعد: “هذا القرار لم نتخذه بعد، نحن اليوم وبعد نقاشات مطولة اتخذنا قرار الاستقالة لكننا لم نتحدث عن موضوع المشاركة، هذا الأمر مرتبط بنوعية الحكومة و كيانها، لن نشارك مجدداً بحكومة ستوصل البلد إلى هذا الحدّ كما فعلت هذه الحكومة”.

ولفت إلى أنه “انسجاماً مع موقف القوات وتاريخها لا نستطيع أن نكون في الحكومة ونتصرف كمعارضة في الوقت عينه، لذلك نحن نفضل أن ننفصل عن هذه الحكومة و أن نمارس عملنا الرقابي كما يجب”.

وأشار إلى أن “الشارع ليس اقتراحاً متوفراً لدينا، مع العلم أن قسم من أتباعنا يشارك في الحراك ولكن نحن كقيادة لا نحبذ فكرة مشاركتنا، نشجع الناس بأن يعبروا سلمياً كما يفعلون فكما نعلم أن التغيير بحاجة لإرادة شعبية، ويجب استعمال كل الوسائل لاحداث تغيير بما أن التغيير عبر الحكومة لم يعط نتيجة”.