الحزب الشيوعي اللبناني يدعو إلى إضراب عام شامل رفضا لورقة الحريري الإصلاحية

كل الوطن- فريق التحرير – سبتونيك عربى: دعا الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، ​حنا غريب​، اليوم الأحد، إلى إضراب عام شامل رفضا للورقة الاصلاحية التي قدمها الحريري ووافقت عليها كل الكتل النيابية في البرلمان اللبناني.

وأكد غريب خلال مشاركته في التظاهرات الشعبية في رياض الصلح أن “التحركات اليوم هي خارج الاصطفافات المذهبية والطائفية”.

وأشار غريب أن الشعب اللبناني اليوم خرج من عباءته الطائفية والمذهبية وكسر حاجز الخوف الذي عايش اللبنانيين على مدى سنوات.

وطالب بإسقاط الحكومة وتحديد قانون انتخاب عادل وعصري لينتخب الناس ممثليهم الحقيقيين إلى المجلس النيابي اللبناني وتشكيل حكومة اختصاصيين لانقاذ ما تبقى من خلال استعادة الأموال المنهوبة.

ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.