مشروع سعودي يعلن نزع 2482 لغما خلال أسبوع من اليمن

اعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام”، اليوم الأحد، نزع 2482 لغماً وذخيرةً غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من 5 محافظات.

القاهرة – سبوتنيك . وقال مدير عام مشروع “مسام” أسامة القصيبي، إن “الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 683 لغماً مضادا للدبابات و13 لغماً مضادا للأفراد، و1683 ذخيرة غير منفجرة، و103 عبوات ناسفة من محافظات شبوة ومأرب والجوف وتعز ولحج”.

وأضاف: “بلغ إجمالي ما نزعته فرق المشروع منذ بداية أكتوبر الجاري وحتى 18 منه، 5260 لغماً وذخيرة غير منفجرة”.

وأكد القصيبي “ارتفاع ما نزعته فرق (مسام) منذ انطلاق المشروع وحتى 18 أكتوبر الجاري، إلى 96.649 لغماً”.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع “مسام” في 25 حزيران/ يونيو من العام الماضي، بتكلفة 40 مليون دولار، لنزع الألغام التي زرعت خلال معارك عنيفة تدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات بين جماعة أنصار الله “الحوثيين” وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.