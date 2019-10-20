تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مشروع سعودي يعلن نزع 2482 لغما خلال أسبوع من اليمن كل الوطن الحزب الشيوعي اللبناني يدعو إلى إضراب عام شامل رفضا لورقة الحريري الإصلاحية كل الوطن نائب لبناني: وجود وزرائنا في الحكومة لم يعد مفيدا ولن نكون شهود زور على الانهيار كل الوطن “نيوم” تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة كل الوطن ما هي المكسرات الأكثر فائدة للجسم؟ كل الوطن السودان.. الإعلان عن حزب يدعو للانسحاب من الجامعة العربية كل الوطن تفشي “مرض إكس” قد يقتل 80 مليون شخص في غضون ساعات كل الوطن إنجاب الأطفال يطيل شبابية دماغ النساء كل الوطن “جونسون آند جونسون” تسحب أحد منتجاتها من الأسواق بسبب مادة مسرطنة كل الوطن بالفيديو.. لبنانية شيعية غاضبة تنتفض ضد برّي ونصرالله
» » مشروع سعودي يعلن نزع 2482 لغما خلال أسبوع من اليمن

مشروع سعودي يعلن نزع 2482 لغما خلال أسبوع من اليمن

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 2:56 مساءً
مشروع سعودي يعلن نزع 2482 لغما خلال أسبوع من اليمن

اعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام”، اليوم الأحد، نزع 2482 لغماً وذخيرةً غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من 5 محافظات.

الجيش السعودي على الحدود السعودية اليمنية

القاهرة – سبوتنيك. وقال مدير عام مشروع “مسام” أسامة القصيبي، إن “الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 683 لغماً مضادا للدبابات و13 لغماً مضادا للأفراد، و1683 ذخيرة غير منفجرة، و103 عبوات ناسفة من محافظات شبوة ومأرب والجوف وتعز ولحج”.

وأضاف: “بلغ إجمالي ما نزعته فرق المشروع منذ بداية أكتوبر الجاري وحتى 18 منه، 5260 لغماً وذخيرة غير منفجرة”.

وأكد القصيبي “ارتفاع ما نزعته فرق (مسام) منذ انطلاق المشروع وحتى 18 أكتوبر الجاري، إلى 96.649 لغماً”.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع “مسام” في 25 حزيران/ يونيو من العام الماضي، بتكلفة 40 مليون دولار، لنزع الألغام التي زرعت خلال معارك عنيفة تدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات بين جماعة أنصار الله “الحوثيين” وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

رابط مختصر
2019-10-20 2019-10-20
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير