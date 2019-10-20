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بيروت : مقاطع تشعل تويتر…(كلن يعني كلن ونصر الله واحد منن)

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 3:09 مساءً
بيروت : مقاطع تشعل تويتر…(كلن يعني كلن ونصر الله واحد منن)

كل الوطن- فريق التحرير-  وكالات : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمتظاهرين لبنانيين يرددون “كلن يعني كلن ونصرالله واحد منن”، وذلك في أعقاب إلقاء الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، كلمة تطرق فيها إلى المظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقال نصر الله في كلمته التي نشرتها قناة المنار التابعة لحزب الله: “لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية لأنها إذا استقالت ليس معلوما إن تتشكل حكومة في سنة أو سنتين.. لتستمر هذه الحكومة لكن بروح جديدة ومنهجية جديدة وأخذ العبرة مما جرى على مستوى الانفجار الشعبي.. ليست المشكلة في الحكومة وما هي الحكومة بل في المنهجية، اذهبوا إلى خطة ليضحي فيها الجميع الأغنياء والفقراء والزعماء والبنوك”.

ونبه نصرالله قائلا: “بالوضع الحالي هناك خطران كبيران الخطر الأول هو الانهيار المالي والاقتصادي والخطر الثاني هو خطر الانفجار الشعبي..”

ويشهد لبنان، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتجمع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع المظاهرات، حيث قال أحد المستخدمين “تحرك الشارع هو تعبير صادق من وجع المواطنين وفرض الضرائب وغلاء المعيشة”.

سبتونيك عربى

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