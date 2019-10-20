الهاشم: ما حدث في “القنصلية المصرية” لن يمرّ.. كرامة الكويتي خط أحمر

قالت النائب صفاء الهاشم أنها اطلعت وبقلق شديد ماحدث لمواطن كويتي في القنصلية المصرية، وما وصفته بوقوع أعمال ترهيب وتخويف وقعت على المحامي الكويتي المواطن إسماعيل دشتي فى مبنى القنصلية المصرية من قبل البعثة الدبلوماسية فيها، وما تبع ذلك من سب الدولة والتعدي على رموزها، حسبما أفاد به المواطن الكويتي -على حد تعبيرها-.

وأشارت الهاشم إلى أن التعدي على المواطن الكويتي تحت حجة أنه على أراضٍ مصرية سواء كانت قنصلية أو سفارة أمر مرفوض، مشددة على أن كرامة الكويتي خط أحمر وفوق كل اعتبار.

وأضافت: «كلي ثقة في أخي الفاضل رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وأعضائها الكرام بمجلس الأمة وحكمتهم لحل هذا الأمر وحفظ كرامة المواطن الكويتي»، وطالبت بستدعاء المواطن الكويتي والاستماع له، ليعلم أن مجلس الأمة برمته يقف خلفه ويسنده.

طلبت الهاشم استدعاء وزير الخارجية للوقوف على الموضوع، والذي طالبته أيضاً بإتخاذ أقصى الإجراءات ضد البعثة الدبلوماسية.

وتابعت: «وفوق هذا، أهل منطقة السلام يعانون الأمرّين من تصرفات هذه البعثة، والفوضى اللى أحدثها تواجدهم، مقر القنصلية، والزحام الرهيب اليومي والمعاناة فى الدخول والخروج من المنطقة، ناهيك عن المماطلات في عدم رحيلهم من مناطقنا الداخلية».

وكشفت الهاشم عن انها ستمارس أدواتها الدستورية بكل قوة تجاه وزير الخارجية، في حال عدم اتخاذ إجراء رادع وحازم يحفظ كرامة الكويتيين فى بلدهم، مؤكدة في الوقت ذاته على أن كرامة الكويتي خط أحمر، وأن من يسئ للكويت ورموزها على أرض الكويت، لايستحق البقاء فيها.

وأضافت: «لقد ضقنا ذرعاً بممارساتهم التى تفتقد لأدنى درجات الدبلوماسية المعتادة».

المصدر: قبس