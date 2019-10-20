“TikTok” ينافس يوتيوب بمحتوى تعليمي جديد

دخلت منصة بث مقاطع الفيديو القصيرة «تيك توك» إلى سوق التعليم الإلكتروني في الهند باستخدام برنامج «إيدو توك». بموجب البرنامج ،وستطلق الشركة التي تمتلكها «بيت دانس» عرضا تعليميا يستهدف عشاق اللياقة البدينة وسيكون هذا التطبيق في شراكة مع مؤسسات تعليمية في الهند.

من جانبها، قالت الشركة إن أنه تم تفعيل أكثر من 10 مليون مقطع على «إيدو توك»، وحققت نحو 48 مليار مشاهدة في وقت قالت تقارير أخرى انها حققت 46 مليار مشاهدة. يذكر انه في سبتمبر الماضي تم عقد شراكة بين الشركة المالكة لتيك توك مع شركات تعليمية مثل فيدان تو وفيديا جورو وهالوا انجلش و سي إي تي كينج بالإضافة إلى معاهدة تعليمية مثل توبر وكاد إيزي وجرايد آب.

وشملت أيضا الشراكة منصة جوش توكس ومؤسسة نوديج غير الربحية والتي تستهدف تعليم 5000 شاب مبدع. وينافس «تيك توك» في المحتوى التعليمي موقع يوتيوب الشهير الذي أطلق برنامج تعليمي خاصة بالفيديوهات ويركز «تيك توك» على الفيديوهات القصيرة والنصائح السريعية التحفيزية في وقت يعتمد يوتيوب على برامج تعليمية شاملة.

ويستهدف تطبيق «تيك توك» الذي لديه أكثر من 200 من مليون مستخدم في الهند تنويع المحتوى حتى لا يكون قاصر على الترفيه فقط ولكن يدخل أيضا ساحة التعليم الإلكتروني والتي من المتوقع أن تنمو لتسجل نحو 2 مليار دولار في عام 2021.

المصدر: القبس