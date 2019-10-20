السيطرة على حريق بمصفاة عبادان في إيران

كل الوطن – متابعات: أوردت وسائل إعلام رسمية أنه تمت السيطرة على حريق شب في مصرف للمخلفات بمصفاة عبادان في إيران.

وقالت هيئة الإذاعة الإيرانية على موقعها الإلكتروني: «إدارة مكافحة الحرائق بالمصفاة احتوت الحريق وحالت دون امتداده إلى الوحدات الأخرى».، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية اليوم (الخميس)، في تقرير لها الشهر الماضي، أن إنتاج إيران من النفط انخفض بمعدل 40 ألف برميل يومياً في أغسطس (آب) إلى 2.19 مليون برميل يومياً، بالقرب من أدنى مستوى له في 30 عاماً، في شهر شهد أيضاً انخفاض صادرات إيران من النفط.

وأضافت الوكالة أن الطلب العالمي على النفط يواجه عوامل اقتصادية معاكسة، يدعمها انخفاض الأسعار الناجم عن وفرة الإمدادات.

وبينت الوكالة أنه «مع انخفاض أسعار النفط حالياً نحو 20 في المائة، مقارنة مع مستواها قبل عام، سيتلقى المستهلكون الدعم».

الشرق الاوسط