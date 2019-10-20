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افتتاح “وحدة الماموجرام” لكشف أورام الثدى بمستشفى عفيف

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 6:12 مساءً
افتتاح “وحدة الماموجرام” لكشف أورام الثدى بمستشفى عفيف

كل الوطن – فريق التحرير: دشنت مساعد مدير عام الشؤون الصحية بصحة الرياض الدكتورة أميرة الرصيص وحدة الماموجرام بمستشفى عفيف ، وبعد قص الشريط إطلع الحضور على موقع القسم وأستمعو الى شرح مفصل لمراحل الفحص وآلية حجز المواعيد لإجراء الفحص الإشعاعي للفئات المستهدفه ، من جانبه عبر مدير مستشفى عفيف العام الدكتور عادل متعب بن عميرة عن بالغ شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري على دعمه ومتابعته المتواصله لتطوير مستوى الخدمة الصحية بعفيف .

فيما أضاف مدير إدارة الأشعة بصحة الرياض أ. سعود الحامد أن” صحة الرياض” تولي اهتمام بالغ بتوفير هذه التقنيات المتطورة بجميع مستشفيات المنطقة لتوفير عناء البحث عن الخدمة بالمستشفيات الأخرى ، وحرص قيادات صحة الرياض على تزويد جميع المستشفيات بالمنطقه باحتياجاتها من التجهيزات والمعدات بما يمكنها من أداء مهامها في تقديم الخدمات العلاجية في كافة التخصصات وبما يتناسب مع الكثافة السكانية واحتياجات المرضى .

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2019-10-20 2019-10-20
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