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العسّاف يستقبل سفير مصر ومبعوث الصين للشرق الأوسط

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 8:16 مساءً
العسّاف يستقبل سفير مصر ومبعوث الصين للشرق الأوسط

كل الوطن – فريق التحرير: استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق وتسلم معاليه خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، متمنيًا له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب ، حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين .

وفي ذات السياق استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية تشاي جيوان ، وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ، حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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