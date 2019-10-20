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سمو أمير منطقة الرياض يرعى “منتدى أسبار الدولي”

الاثنين السابع من شهر ربيع الأول القادم

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 8:21 مساءً
سمو أمير منطقة الرياض يرعى “منتدى أسبار الدولي”

كل الوطن – فريق التحرير: يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الاثنين السابع من شهر ربيع الأول القادم ,”منتدى أسبار الدولي” الذي يقام تحت عنوان “السعودية المُلهِمة” ، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية.

ويناقش المنتدى “المستقبل” ودراساته، وستتنوع الفعاليات العلمية بين ورش العمل والمحاضرات العلمية والجلسات التي يشارك في تقديمها وإدارتها عدد من القيادات المحلية والإقليمية والدولية.

ويعقد خلال المنتدى 12 جلسة، و 8 مداخلات رئيسية، و 8 ورش عمل، وعدد من الندوات التي سيُناقش من خلالها العديد من الموضوعات والمحاور ذات العلاقة باستشراف المستقبل، إضافة إلى العديد من المبادرات واللقاءات والحوارات التي ستعقد على هامش المؤتمر.

و يشارك في الدورة الحالية من “منتدى أسبار الدولي” على مدى 3 أيام أكثر من 90 متحدثاً من الخبراء والباحثين على المستويين المحلي والدولي من 20 دولة، يمثلون عدة قطاعات حيوية منها (الصناعة والبحث العلمي والاقتصاد والاستثمار الجرئ والإعلام والمياه والطاقة وغيرها من الموضوعات الاستراتيجية)، استكمالاً لما بدأه المنتدى في الدورات السابقة.

وتأتي الدورة الرابعة من “منتدى أسبار الدولي” في شراكات علمية مرموقة مع العديد من المنظمات والمؤسسات العملية على المستويين المحلي والدولي، ومن أهمها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومنظمة اليونسكو، وجامعة فورتسبورغ الألمانية، والاتحاد الدولي لدراسات المستقبل (WFSF)، ومعهد إنسياد الفرنسي للدراسات العليا في إدارة الأعمال (INSEAD)، وماكنزي آند كومباني الأمريكية (McKinsey&Company)، وجامعة Business IE الأسبانية، وشركة بيهفيا الإستشارية (BEHAVIA) التي تتخذ من برلين مقراً لها.

واس

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2019-10-20 2019-10-20
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