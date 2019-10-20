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البرلمان المصري يستقبل سفير سوريا لدى القاهرة بالتصفيق

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 11:27 مساءً
البرلمان المصري يستقبل سفير سوريا لدى القاهرة بالتصفيق

كل الوطن- وكالات : رحب رئيس مجلس النواب المصري على عبدالعال، بالسفير بسام درويش سفير الجمهورية العربية السورية لدى القاهرة والوفد الموافق له.

وطالب عبدالعال من النواب التصفيق للسفير تعبيرا عن حبهم وتقديرهم وترحبيا بالضيف، مؤكدا أن لمصر وسوريا تاريخ مشترك.

ووصف عبد العال تصرفات القيادة التركية بالبربرية التي تخرج عن القانون وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، كما وصف قواتها بالغازية.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري، اليوم الأحد، بحضور نواب سوريين: “مبدأ عدم التدخل في الشأن السوري وحلها سلميا هو نهج السياسة المصرية مؤيدين لمواقف سوريا ونهجنا الذي نتخذه ممثلا في السيد رئيس الجمهورية أو هنا في مجلس النواب حيث تقدمنا في البرلمان الدولي والاتحاد الأوروبي ببيان عاجل إدانة لغزو الأراضي السورية”.

وتابع قائلا: “كنت أفضل استخدام لجنة الشئون العربية بالبرلمان في بيانها بشأن الأوضاع في سوريا كلمة القوات الغازية التركية وليست القوات المسلحة التركية، حيث إن القوات الغازية لا تحكمها أي مبدأ وهو شأن القيادة التركية وتصرفاتها البربرية التي تخرج عن القانون وعن أحكام ميثاق الأمم المتحدة”. بحسب صحيفة “أخبار اليوم”.

جاء ذلك على هامش حضور السفير السوري جزء من الجلسة العامة للبرلمان المصري بعد زيارة قام بها للجنة الشؤون العربية، ولقاؤه بالنائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، والذى رافق السفير فى الشرفة العلوية لمجلس النواب لمشاهدة جزء من الجلسة العامة.

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