لبنان… طائرة استطلاع “معادية” تحلق فوق النبطية وإقليم التفاح

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى: حلقت اليوم الأحد، طائرة استطلاع “معادية” فوق منطقة النبطية وإقليم التفاح في لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مراسلها أن “طائرة استطلاع معادية من طراز “ام ك” مسيرة حلقت فوق منطقة النبطية وإقليم التفاح”.

على صعيد أخر، قال مسؤولون لبنانيون، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غدا الاثنين.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار، وفقا لوكالة “رويترز” نقلا عن مسؤوليين لبنانيين.