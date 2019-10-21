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استعدادا لإنطلاق القطار.. إغلاق بوليفارد الرياض اليوم

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 4:21 مساءً
استعدادا لإنطلاق القطار.. إغلاق بوليفارد الرياض اليوم

كل الوطن – العربية نت: أكد الرئيس العام لهيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ أنه سيتم إغلاق موقع بوليفارد الرياض اليوم الاثنين باستثناء السينما والمسارح، وذلك لتركيب وتشغيل القطار الداخلي استعداداً لانطلاقه مساء غد الثلاثاء تحديداً عند الساعة الـ6 مساء، وكذلك لإجراء بعض التحسينات والإضافات التي ستنال إعجاب الزوار بحسب قوله.

كما كشف المستشار آل الشيخ الذي قام بزيارة تفقدية لسير العمل في “البوليفارد” أن عدد زوار الموقع خلال 4 أيام فقط زاد عن مليوني زائر.

إلى ذلك لم تقتصر فعاليات موسم الرياض على السعوديين فقط، بل شملت عددا من الجنسيات غير الناطقة بالعربية والمقيمة في الرياض حيث أعلن رئيس هيئة الترفيه عن إقامة حفلة للجاليتين الباكستانية والهندية يحييها الفنانان عاطف أسلم وراحت علي خان وذلك يوم الجمعة 25 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وكذلك تم الإعلان عن حفلة كبيرة للجالية الفلبينية يحييها “Lara Maigue و TNT Boys وOgie Alcasid وذلك يوم 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

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2019-10-21
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