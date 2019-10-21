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براءة اختراع من أبل لخاتم يتحكم في هواتف آيفون

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 8:16 مساءً
براءة اختراع من أبل لخاتم يتحكم في هواتف آيفون

كل الوطن – الرياض – متابعات: كشفت تسريبات براءة اختراع سجلتها شركة أبل الأميركية، عبارة عن خاتم ذكي، يمكّن المستخدم من التحكم في هواتف آيفون عن بعد.

وقدمت أبل التصميم لمكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأميركية، وهو عبارة عن خاتم صغير يمكن ارتداؤه بالإصبع، ويدمج معالجا ذكيا، ومايكروفون، كما أنه يدعم ميزة الاتصال اللاسلكي.

ووفق ما ذكر موقع “تيك رادار” المتخصص بالأخبار التقنية، فإن الخاتم يحتوي على مستشعرات ترصد الحركة من خلال اللمس، هذا إلى جانب حلقة جانبية للتحكم بمجموعة من الوظائف.

وسيتيح الخاتم التحكم في عدد من وظائف هاتف آيفون أو الآيباد، كما يتوقع أن يدعم أيضا الأوامر الصوتية لمساعد “سيري”.

جدير بالذكر أن تقدم أبل ببراءة الاختراع قد لا يعني بالضرورة تحويل التصميم إلى منتج حقيقي، فكثيرة هي براءات الاختراع التي تقدمت بها الشركة الأميركية وغيرها ولكنها لم تتحول في النهاية لمنتج.

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2019-10-21 2019-10-21
تكنولوجيا
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