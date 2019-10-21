تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن كيف يوقفنا الدماغ عن التفكير في الموت؟ كل الوطن براءة اختراع من أبل لخاتم يتحكم في هواتف آيفون كل الوطن بالفيديو.. اعتداء جديد من مسلحي “حركة أمل” على متظاهرين كل الوطن وفاة طفلة في السادسة من عمرها تساعد على تطوير علاج لسرطان قاتل للأطفال كل الوطن الانتقالي يفشل اتفاق جدة بشروط جديدة وتعديلات على المسودة السعودية كل الوطن عبدالله بن بخيت : حديقة الحيوان بالرياض.. هل تعرف عنها شيئاً؟ كل الوطن زيمبابوي: نفوق 55 فيلا جوعا بسبب الجفاف كل الوطن الأرض مهددة بانقطاع الكهرباء والاتصالات لعدة أشهر كل الوطن د. فايز الشهري : الشخصيّة الفارغة.. العلامات الست كل الوطن السعودية تحصد أول ميدالية ذهبية «نسائية» في دورة الخليج بالكويت
» » كيف يوقفنا الدماغ عن التفكير في الموت؟

كيف يوقفنا الدماغ عن التفكير في الموت؟

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 9:32 مساءً
كيف يوقفنا الدماغ عن التفكير في الموت؟

وجد باحثون أن نبذ العقل البشري لأفكار الموت يمكّن الناس من الاستمتاع بالحياة وعدم القلق بشأن ما سيحدث في المستقبل.

ومع إدراك الأطفال وفهمهم لواقع أن الجميع سيموتون، فإن الآلية تتفعل وتعمل على إيقاف هجمة الأفكار المرضية والهوس حول الموت.

وفي حديثه مع صحيفة “الغارديان”، قال يائير دور-زيدرمان، طالب الدراسات العليا في جامعة “بار إيلان” في إسرائيل: “لدينا الآلية البدائية هذه التي تعني أنه عندما يحصل الدماغ على معلومات تربط النفس بالموت، فهناك شيء يخبرنا أنها غير موثوقة، لذا لا ينبغي أن نصدقها”.

وفي التجربة، عُرضت وجوه المشاركين نفسها أو وجه شخص غريب على شاشة، عدة مرات على التوالي. وكانت الصورة الأخيرة وجها مختلفا تماما.

وسمح ذلك للباحثين بفحص الإشارات “المفاجئة” في الدماغ، حيث أن الصورة الأخيرة كانت مخالفة للتوقعات في التسلسل المعروض.

وعُرضت كلمات مرتبطة بالموت فوق الوجوه، مثل “الجنازة”، زهاء 50% من الوقت.

وتسببت الكلمات هذه التي تظهر بجانب وجه شخص ما، في إيقاف نظام التنبؤ بالدماغ، لأنه لم يكن قادرا على التوافق مع فكرة الموت.

ولم ير الباحثون الذين أجروا الدراسة، التي ستنشر الشهر المقبل في NeuroImage، أي إشارات “مفاجئة” على الإطلاق عندما ظهر هذا الاقتران.

وفي حين أن الناس أكثر تخوفا من حقائق الموت، فإن هذا لا يعني أنهم ما يزالون مستمتعين بالتصوير البصري له.

المصدر: ديلي ميل

رابط مختصر
2019-10-21 2019-10-21
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير