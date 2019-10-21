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كيف تحمي بيانات هاتفك إذا ضاع؟

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 9:55 مساءً
كيف تحمي بيانات هاتفك إذا ضاع؟

كل الوطن – رويترز: نشرت هيئة حماية جودة المنتجات في روسيا بيانا يحمل توصيات لأصحاب الهواتف الذكية، توضح كيفية حماية بيانات الهواتف من الاختراق في حال سرقة تلك الأجهزة أو فقدانها.

ومن أبرز ما أشار إليه الخبراء في البيان هو ضرورة استعمال ما يسمى بـ”قفل الشاشة” الذي يمنع أي شخص من استعمال الهاتف أو الوصول إلى بياناته وتطبيقاته غير صاحب الجهاز، والذي يمكن تفعيله باستخدام رمز من بضعة أرقام، أو بالاعتماد على بصمة يد صاحب الجهاز.

والأمر الثاني الذي أوصى به الخبراء هو ضرورة استعمال رمز خاص لحماية بطاقة الاتصال الموجودة في الهاتف، لمنع أحد من استعمالها في هاتف آخر.

كما أوصى الخبراء بضرورة حفظ الرقم التسلسلي للهاتف، والموجود في إعدادات IMEI، وكتابته على ورقة خارجية للاستعانة به في حال فقدان الهاتف، إذ ستتمكن الشرطة من الاستعانة بشركات الاتصال لتحديد مكان الهاتف المفقود أو المسروق بمساعدة هذا الرقم.

وشددوا أيضا على ضرورة حفظ البيانات الموجودة على الهاتف الذكي على السحابة الرقمية، لاستعادة تلك البيانات في حال فقدان الهاتف.

وينصح الخبراء في حال فقدان الهاتف بالتواصل مع شركة الاتصالات التابع لها خطه الخلوي ومطالبة الشركة بإيقاف خدمات الخط كي لا تتمكن أي جهة أخرى من استعماله.

المصدر: نوفوستي

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