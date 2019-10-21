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عادل الجبير : نحن مقتنعون بالأدلة بتورط إيران في هجمات ” أرامكو”

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 10:10 مساءً
عادل الجبير : نحن مقتنعون بالأدلة بتورط إيران في هجمات ” أرامكو”
كل الوطن- مكة – مكة المكرمة : أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة مقتنعة من خلال الأدلة الموجودة لديها بتورط إيران في هجمات أرامكو، مبينا أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي.

وقال الجبير في ندوة حوارية بالمعهد الدولي للشؤون الخارجية في لندن أمس، إن استهداف إيران لمحطتي أرامكو النفطيتين يعكس نوايا طهران العدائية في المنطقة، مضيفا «مقتنعون بأن الصواريخ التي ضربت منشآت النفط السعودية هي إيرانية».

وأضاف أن لوم دول الاتحاد الأوروبي إيران على مهاجمة منشآت أرامكو موقف صحيح، مشيرا إلى أن أيادي إيران تمتد إلى عدد من الدول العربية، مؤكدا أننا «قلنا مرارا لا نريد حربا، لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمات».

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2019-10-21 2019-10-21
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