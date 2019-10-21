تثبيت ثالث نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن

القاهرة – سبوتنيك . : أقامت الأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، ثالث نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله “الحوثيين”، في مدينة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة في قوام القوات اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، على موقعه الإلكتروني مساء اليوم، إن “الفريق المشترك لضباط الارتباط من القوات المشتركة والحوثيين نجح بإشراف رئيس بعثة الأمم المتحدة الجنرال أبهيجيت جوها، في تفعيل وتثبيت النقطة الثالثة لمراقبة وقف إطلاق النار في كيلو 13 بحوش الأبقار اتجاه كيلو 16 على أطراف مدينة الحديدة”.

وأضاف أنه من المقرر استكمال عملية تثبيت وتفعيل نقاط المراقبة، غدا الثلاثاء، بإنشاء النقطة الرابعة والأخيرة في حي منظر جنوب الحديدة.

وكان الفريق الأممي برئاسة الجنرال جوها ثبت أمس الأحد، النقطة الثانية لمراقبة وقف إطلاق النار بين الجيش اليمني و”أنصار الله”، بعد يوم من تفعيل وتثبيت أولى النقاط في منطقة الخامري بكيلو 8.

ومن شأن نشر نقاط المراقبة وضباط الارتباط من طرفي الصراع بمشاركة ممثلي البعثة الأممية، الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار، ومنع أي محاولات تقدم أو نقل آليات عسكرية، وابقاء خطوط التماس مسرحاً لتحركات ضباط الارتباط.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في ختام الاجتماع المشترك السادس للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة (RCC)، في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي، “تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، وإنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة في الحديدة الذي يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين ومن بعثة الأمم المتحدة”.