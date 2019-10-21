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سلطات هونغ كونغ تعتذر رسما للمسلمين… فيديو

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 10:33 مساءً
سلطات هونغ كونغ تعتذر رسما للمسلمين… فيديو

كل الوطن-  فريق التحرير- وكالات : اعتذرت رئيسة إدارة مدينة هونغ كونغ كاري لام ورئيس الشرطة ستيفن لو، للمجتمع المسلم المحلي على خلفية رشق بوابات أكبر مسجد في المدينة، بخراطيم المياه، خلال مكافحة المتظاهرين في عطلة نهاية الأسبوع.

موسكو – سبوتنيك. وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، نقلا عن ممثل الجالية المسلمة، سعيد الدين قوله: “قالت رئيسة الإدارة ومفوض الشرطة إنه جرى ارتكاب خطأ وهم يأسفون جراء ذلك”، مضيفا أنهم قبلوا الاعتذار “لأن ما حدث قد حدث … وأن هذا لن يحدث مرة أخرى”.

ووفقا للصحيفة، فإن الرئيسة التنفيذية كاري لام، ورئيس الشرطة زارا مسجد كولون ليقدما اعتذارهما وأكدا أن ما حدث كان عن طريق الصدفة.

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وخلال الاحتجاجات المستمرة في هونغ كونغ، وأثناء تفريقها للمتظاهرين أطلقت الشرطة، يوم أمس الأحد، خراطيم المياه على بوابة وشرفة أكبر مسجد في مدينة كولون.

هذا ومنذ عدة أشهر تستمر الاحتجاجات في هونغ كونغ، على قانون تسليم المجرمين.

وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر، بدأت موجة جديدة من الاحتجاجات بعد الإعلان عن إصدار قانون جديد، يحظر ارتداء الأقنعة أثناء المظاهرات في الشوارع والتجمعات العامة، حيث نزل عشرات الآلاف من السكان في هونغ كونغ، إلى الشوارع. إلا أنه لا يزال العديد من المتظاهرين المناهضين للحكومة يغطون وجوههم بالأقنعة. ووفقاً للقانون الجديد، فقد تواجه المخالفين عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار محلي (3.2 ألف دولار أمريكي).

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2019-10-21
عربي ودولي
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