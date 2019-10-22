تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “صحة الرياض” تطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وتوفر اللقاح في المراكز الصحية والمستشفيات كل الوطن عادل الجبير: نطالب إيران بـ”أفعال بدلا من الكلام”.. كل الوطن تونس: الرئيس قيس سعيد يصرح بممتلكاته لمكافحة الفساد كل الوطن فيصل الفايق: موثوقية النفط وإعلامه من الرياض كل الوطن محمد فايع : BTS الكورية والهوس المجنون كل الوطن سلطات هونغ كونغ تعتذر رسما للمسلمين… فيديو كل الوطن القبس الكويتية : إحالة أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت إلى “الجنايات” كل الوطن تثبيت ثالث نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن كل الوطن عادل الجبير : نحن مقتنعون بالأدلة بتورط إيران في هجمات ” أرامكو” كل الوطن عادل الجبير: المملكة لا ترغب في قرع طبول الحرب مع إيران
» » تونس: الرئيس قيس سعيد يصرح بممتلكاته لمكافحة الفساد

تونس: الرئيس قيس سعيد يصرح بممتلكاته لمكافحة الفساد

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 12:46 صباحًا
تونس: الرئيس قيس سعيد يصرح بممتلكاته لمكافحة الفساد

كل الوطن- تونس- وكالات: استبق الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد أداءه اليمين الدستورية غدا، بالتصريح أمس بممتلكاته، وهو شرط أساسي قبل مباشرته مهامه كرئيس للجمهورية.

وقال سعيد الذي سبق أن أعلن عن مكاسبه عند ترشحه لانتخابات الرئاسة «سأبقى كما أنا، كما في السابق، وكما هو اليوم وعندما أغادر أيضا الرئاسة».

كما تعهد سعيد بأن يكون صارما في مكافحة الفساد وتقديم مبادرات في هذا المجال.

وكان البرلمان التونسي أعلن في وقت سابق عن عقد جلسة عامة استثنائية غدا، لأداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية، ويتوقع أن يلقي فيها سعيد كلمة.

– 72 % نسبة الأصوات التي فاز بها بالانتخابات

– 61 عاما

– 30 سنة يدرّس خلالها القانون

رابط مختصر
2019-10-22 2019-10-22
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير