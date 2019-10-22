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عادل الجبير: نطالب إيران بـ”أفعال بدلا من الكلام”..

.في ندوة حوارية بالمعهد الدولي للشؤون الخارجية في لندن،

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 12:56 صباحًا
عادل الجبير: نطالب إيران بـ”أفعال بدلا من الكلام”..

كل الوطن- وكالات: قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إنه لا توجد وساطة مع إيران، مضيفا: “نطالبها بأفعال بدلا من الكلام”.

وأضاف، خلال كلمته في ندوة حوارية بالمعهد الدولي للشؤون الخارجية في لندن، اليوم الاثنين، إن “لوم دول الاتحاد الأوروبي لإيران على مهاجمة منشآت أرامكو موقف صحيح، مؤكدا أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي”، بحسب ما ذكرته شبكة “العربية”.

وأكد الجبير أن المملكة العربية السعودية مقتنعة، من خلال الأدلة الموجودة، لديها بتورط إيران في هجمات أرامكو، مضيفا: “أيادي إيران تمتد إلى عدد من الدول العربية، وليس هناك أي وساطة مع إيران”.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إن “استهداف محطتي أرامكو النفطيتين يعكس نوايا طهران العدائية في المنطقة”، مضيفا: “مقتنعون بأن الصواريخ التي ضربت منشآت النفط السعودية إيرانية”.

ولفت عادل الجبير إلى أن الاتفاق النووي الإيراني به عيوب، حيث لا يتضمن نشاط إيران الباليستي والتدخل العدائي في شؤون المنطقة، مضيفا: “قلنا مرارا أننا لا نريد حربا، لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمات”.

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2019-10-22 2019-10-22
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