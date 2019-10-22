عادل الجبير: نطالب إيران بـ”أفعال بدلا من الكلام”..

كل الوطن- وكالات: قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إنه لا توجد وساطة مع إيران، مضيفا: “نطالبها بأفعال بدلا من الكلام”.

وأضاف، خلال كلمته في ندوة حوارية بالمعهد الدولي للشؤون الخارجية في لندن، اليوم الاثنين، إن “لوم دول الاتحاد الأوروبي لإيران على مهاجمة منشآت أرامكو موقف صحيح، مؤكدا أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي”، بحسب ما ذكرته شبكة “العربية”.

وأكد الجبير أن المملكة العربية السعودية مقتنعة، من خلال الأدلة الموجودة، لديها بتورط إيران في هجمات أرامكو، مضيفا: “أيادي إيران تمتد إلى عدد من الدول العربية، وليس هناك أي وساطة مع إيران”.