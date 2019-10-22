“صحّة الرياض” تُنفّذ برنامجا ترفيهيّا لمرضى الإقامة الطويلة

كل الوطن – فريق التحرير: ضمن الجهود الحثيثة في تفعيل دور المشاركة المجتمعية مع الجهات الحكومية والخاصة في خدمة المرضى أقامت إدارة التوعية الدينية بصحة الرياض يوم الأربعاء مؤخراً بالثمامة بالرياض البرنامج الترفيهي الثالث لمرضى الإقامة الطويلة.

وقد بدأ البرنامج بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة مدير إدارة التوعية الدينية بصحة الرياض أ. يحيى بن عبد الرحمن الشهري تضمنت الترحيب بالمرضى ومرافقيهم وشكر سعادة مدير عام الشؤون الصحية والمساعد العلاجي ومدير المشاركة المجتمعية على دعمهم اللامحدود لمثل هذه البرامج النوعية والشكر موصولا لمجموعة صفوة المهيدب لطب الأسنان الراعية لهذا لبرنامج ، ثم كلمة للمساعد العلاجي بصحة الرياض ألقاها نيابة عنه مدير إدارة الصحة النفسية والاجتماعية بصحة الرياض سعادة د. على بن عوض الطلحي تضمنت أهمية إقامة مثل هذه البرامج لفئة مرضى الإقامة الطويلة وتكثيف الجهود التي تصب في توعيتهم بالأحكام الشرعية وإدخال السرور عليهم ، مع شكر الجهة الراعية على دورها في تفعيل المشاركة المجتمعية في ما يصب في خدمة مرضى الإقامة الطويلة، ثم كلمة رئيس مجلس غدارة شركة صفوة المهيدب لطب الأسنان د. مهيدب بن عبدالله المهيدب ألقاها بالنيابة عنه د.محمد الأحمري وقد رحب بالحضور وأثنى على تفعيل برنامج المشاركة المجتمعية مع المجموعة واستعدادهم للتعاون في كل مجال يخدم المرضى عامة ومرضى الإقامة الطويلة خاصة.

ثم توالت فقرات البرنامج فأقيمت المسابقة الثقافية لجميع الحاضرين مما كان له الأثر الطيب في إدخال السرور عليهم . وفي ختام البرنامج تم تقديم هدايا عينية لجميع المرضى والحاضرين من مجموعة صفوة المهيدب لطب الأسنان ، وقد شاركت جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي( واعي ) مشكورة بتقديم دروع تذكارية لمجوعة صفوة المهيدب لطب الأسنان ولمدير إدارة التوعية الدينية بصحة الرياض.

وفي ختام البرنامج تناول الحضور طعام العشاء مع مطالبة الجميع بتكرار إقامة مثل هذه اللقاءات الخيرة.