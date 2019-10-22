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المحتجّون يقطعون الطريق أمام مصرف لبنان في العاصمة بيروت

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 12:12 مساءً
المحتجّون يقطعون الطريق أمام مصرف لبنان في العاصمة بيروت

كل الوطن – وكالات: قطع المحتجون في لبنان، اليوم الثلاثاء، الطريق أمام مصرف لبنان في العاصمة بيروت، ضمن احتجاجات انطلقت منذ 6 أيام، اعتراضا على الوضع المعيشي والاقتصادي الذي آلت إليه البلاد.

وقد افترش الشبان الأرض، في منطقة الحمرا وسط بيروت، أمام مصرف لبنان المركزي، في وقت استقدمت قوى الأمن تعزيزات إلى المكان.

في غضون ذلك، بدأ المحتجون بالتوافد إلى ساحات الاعتصام، بعد ليلة صاخبة رفضوا خلالها الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة في مسعى إلى احتواء الشارع.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أعلن أمس توافق الحكومة على الورقة الإصلاحية، التي تضمنت عددا من الإجراءات الطارئة والسريعة التي من المتوقع أن تسهم في محاولة انقاذ الاقتصاد اللبناني المتداعي، ومن ضمنها اقتطاع نصف رواتب الوزراء والنواب، وفرض ضريبة على أرباح المصارف وغيرها.

الا أن المحتجين، رفضوا أمس الاثنين، اجراءات الحكومة مصرين على المطالبة باستقالة الحكومة واسقاط النظام وفق تعبيرهم.

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