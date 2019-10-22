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حالة فريدة من نوعها.. معدته تنتج خمرا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 12:17 مساءً
حالة فريدة من نوعها.. معدته تنتج خمرا

اكتشف الأطباء إصابة مواطن أمريكي بمرض “متلازمة التخمير” النادر، الذي تسبب الخميرة التي تدخل الجسم معالجة الكربوهيدرات وتحولها إلى كحول الإيثانول.

تفيد مجلة BMJ Open Gastroenterology، بأن مواطنا عمره (46 سنة) تعرض عام 2011 إلى إصابة في يده، وتطلب علاجه تناول دورة كاملة من المضادات الحيوية. ولكن بعد انتهاء العلاج لاحظ حصول تغيرات في حالته مثل فقدان الذاكرة والاكتئاب والعدوانية. استنادا إلى هذه الأعراض وصف له أخصائي الأمراض النفسية أدوية مضادة للاكتئاب.

بعد فترة، عوقب المواطن لقيادته السيارة في حالة سكر، مع أنه لم يتناول أي نوع من المشروبات الكحولية. إضافة إلى هذا سبق أن نقل إلى المستشفى عدة مرات بسبب حالة السكر الشديدة، بحيث لم يكن يتمكن من الوقوف على رجليه. وكان الأطباء لا يصدقون بأنه لم يتناول قطرة من الكحول.

واستنادا إلى ذلك، درس أطباء من مستشفى ريتشموند الجامعي هذه الحالة الغريبة التي يعاني منها المواطن، واكتشفوا وجود خميرة Saccharomyces cerevisiae، والفطريات المرتبطة بها في برازه. وهذه الخميرة تعالج الكربوهيدرات وتحولها إلى كحول الإيثانول، أي أن المواطن الأمريكي كان دون إرادته سكيرا بامتياز.

لكن الأطباء نجحوا في علاج حالته المرضية بتناول مستحضرات مضادة للفطريات ودورة كاملة لتناول البروبيوتيك.

المصدر: نوفوستي

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