فنانة سورية تعلق على أنباء ارتباطها بزوج الفنانة أصالة

كشفت الفنانة السورية، نسرين طافش، حقيقة الأخبار التي تداولت مؤخرا حول ارتباطها بالمخرج طارق العريان والتي كانت سببا للخلافات التي حدثت بينه وبين زوجته الفنانة السورية أصالة نصري.

وقالت نسرين في لقاء مصور تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي: “أصالة نفت الخبر وقالت أن الناس اللي بتطلع الإشاعات دي ناس فاضیة، وھم فعلا ناس فاضیة”.