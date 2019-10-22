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فنانة سورية تعلق على أنباء ارتباطها بزوج الفنانة أصالة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 1:15 مساءً
فنانة سورية تعلق على أنباء ارتباطها بزوج الفنانة أصالة

كشفت الفنانة السورية، نسرين طافش، حقيقة الأخبار التي تداولت مؤخرا حول ارتباطها بالمخرج طارق العريان والتي كانت سببا للخلافات التي حدثت بينه وبين زوجته الفنانة السورية أصالة نصري.

وقالت نسرين في لقاء مصور تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي: “أصالة نفت الخبر وقالت أن الناس اللي بتطلع الإشاعات دي ناس فاضیة، وھم فعلا ناس فاضیة”.

وكان العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناول مؤخرا أنباء عن انفصال بين الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها المخرج طارق العريان،  بسبب فنانة سورية أخرى هي الممثلة نسرين طافش، إلا أن أصالة نفت في منشورها على الانستغرام صحة أنباء طلاقها واكتفت بالقول إنها إشاعات.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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2019-10-22
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