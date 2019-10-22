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اليمن… تثبيت آخر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 6:15 مساءً
اليمن… تثبيت آخر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة

القاهرة – سبوتنيك. : استكملت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، اليوم الثلاثاء، تثبيت نقاط الارتباط المشتركة من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله “الحوثيين”، ومراقبين أمميين لمراقبة وقف إطلاق النار.

 وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن “لجنة الرقابة الأممية برئاسة الجنرال جوها ثبتت النقطة الرابعة المشتركة في حي منظر الشعبي جنوب مدينة الحديدة”.

وأضافت أن “النقطة الرابعة هي آخر نقاط الارتباط التي أعلنت عنها لجنة المراقبة الأممية في مرحلتها الأولى”.

وبدأت اللجنة المشتركة مطلع الأسبوع الجاري، نشر نقاط ضباط الارتباط، حيث ثبتت الأولى في منطقة الخامري بكيلو 8، والثانية شرق مدينة الصالح والثالثة في حوش الأبقار على طريق كيلو 16.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في ختام الاجتماع المشترك السادس للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة (RCC)، في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي، “تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، وإنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة في الحديدة الذي يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين ومن بعثة الأمم المتحدة”.

ومن شأن نشر نقاط المراقبة وضباط الارتباط من طرفي الصراع بمشاركة ممثلي البعثة الأممية، الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار، ومنع أي محاولات تقدم أو نقل آليات عسكرية، وإبقاء خطوط التماس مسرحاً لتحركات ضباط الارتباط.

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2019-10-22
عربي ودولي
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