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ميشيل أوباما تستعرض لياقتها البدنية وتدعو النساء للعناية بأنفسهن

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 8:02 مساءً
ميشيل أوباما تستعرض لياقتها البدنية وتدعو النساء للعناية بأنفسهن

نشرت “ميشيل أوباما” صورة شخصية لها من الصالة الرياضية أثناء التمرين، وتدعو النساء الأخريات إلى المشاركة في كيفية العناية بأنفسهن وطلبت من النساء الأخريات الاهتمام بأنفسهن والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

وبدأت السيدة الأولى السابقة”ميشيل” حملة في عام 2010 تدعو إلى وقف إرتفاع معدلات السمنة لدى الأطفال في الولايات المتحدة.

وكانت مهمة الحملة هي حماية الأطفال من السمنة والحفاظ على الطفل المولود بصحة حتى وصوله إلى سن البلوغ.

وقال “أوباما” إن “ميشيل” من محبي اليوغا لأنها تبقيها مرنة. وأضافت “ميشيل”: “عندما يتعلق الأمر بصحتنا كنساء ، فنحن مشغولون بالعطاء والقيام بواجباتنا لدرجة أننا نشعر بالذنب تقريبًا لقضاء بعض الوقت لأنفسنا”.

المصدر: وكالات

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2019-10-22
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