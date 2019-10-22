معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة يقدم 45 دراسة في المجالات العلمية والإعلامية المختلفة

مكة المكرمة – واس : أقام معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى اليوم حفل “الحصاد المعرفي” لموسم حج 1440هـ، ، في قاعة الملك عبد العزيز التاريخية، وعبر الشبكة التلفزيونية بشطر الطالبات في الزاهر، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي. وأوضح رئيس قسم البحوث البيئية والصحية بالمعهد الدكتور عبدالله السباعي، خلال تدشين الخطة الاستراتيجية للبحوث والتقنية والابتكار في خدمة الحرمين الشريفين، أن الاستراتيجية تضمنت نحو 12 دورة مختصة بنقل المعرفة وتطوير المبادرات، للوصول إلى المخرجات العلمية من الخطط وتوظيفها في خدمة كافة المجالات المتعلقة بشؤون الحرمين، من خلال عقد 21 ورشة عمل مع الجهات ذات العلاقة.

من جهته، أكد عميد المعهد الدكتور باسم قاضي، على دور الدراسات البحثية في مساعدة متخذي القرار في مختلف المجالات، وفق تسلسل علمي دقيق يستند على البيانات والمعارف الداعمة للخطط، منوها بأهمية الأرقام والمؤشرات في تقييم المشاريع التطويرية لاسيما البرامج والأبحاث الخاصة بموسمي الحج والعمرة.

وكان للمعهد خلال موسم 1440هـ دراسات وأبحاث في المجالات العلمية والإعلامية المختلفة، حيث قدم 45 دراسة تتضمن استبانات بحثية، قدمها 66 باحثاً، و15 باحثاً، مساعداً، إضافة إلى 500 جامع بيانات، كما شارك في 4 معارض إعلامية، وعقد 21 لقاءً تلفزيونياً وإذاعياً، وساهم من خلال 19 مصوراً في توثيق 15600 صورة فوتوغرافية.

وفي ختام الحفل، كرم معالي مدير الجامعة، الجهات الحكومية والأهلية وممثلي القطاع غير الربحي، نظير جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن، كما قدم المعهد هدايا تذكارية من الصور الملتقطة خلال الموسم.