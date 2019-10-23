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مصر… تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا بسبب الأحوال الجوية

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 2:21 صباحًا
مصر… تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا بسبب الأحوال الجوية

كل الوطن- وكالات: نظرا لسوء الأحوال الجوية، قرر رئيس الوزراء المصري تعطيل الدراسة غدا الأربعاء، خوفا من استمرار حالة عدم الاستقرار للبلاد وتأثيرها على الطلاب.

وقرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.

وجاء ذلك، بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.

وتشهد مصر بداية من اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام، ليسود طقس معتدل شمالًا مائل للحرارة جنوبًا، خلال فترات النهار بارد خلال فترات الليل.

ودفعت محافظة القاهرة بفرق عمل وعدد كبير من سيارات رفع المياه إلى المناطق التي شهدت هطولا للأمطار وتخزينا للمياه في الشوارع والأنفاق الأرضية.

وشكل مجلس الوزراء المصري غرفة عمليات تحت الإشراف المباشر للدكتور مصطفى مدبولي، وتقوم الغرفة بالمتابعة اللحظية لعملية شفط وسحب مياه الأمطار في الأنفاق والشوارع والذي تسبب في إعاقة العملية المرورية.

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2019-10-23 2019-10-23
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