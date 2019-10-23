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وليد جنبلاط: رئيس لبنان صامت والمتحدث باسمه جبران باسيل الذي “خرب البلاد”

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 2:49 صباحًا
وليد جنبلاط: رئيس لبنان صامت والمتحدث باسمه جبران باسيل الذي “خرب البلاد”

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى:طالب رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” اللبناني وليد جنبلاط بإجراء تعديل وزاري في حكومة بلاده في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات التي تطالب بالإصلاح.

استمرار الاحتجاجات في لبنان، 22 أكتوبر 2019

وقال جنبلاط لـ”سكاي نيوز عربية”: “رئيس الجمهورية (ميشال عون) صامت والمتحدث باسمه هو جبران باسيل (وزير الخارجية) الذي خرب البلاد”.

وأضاف جنبلاط أن رئيس الحكومة سعد الحريري “يشتري الوقت”.

وقال: “لا زلنا نتحاور من منطلق الحرص على الاستقرار، ونطالب بتعديل وزاري كي نتخلص من هذه الزمرة الحاكمة التي سيطرت على البلاد”.

وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق أمس الاثنين على حزمة من الإصلاحات وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد والمساعدة في الإفراج عن مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون في مؤتمر العام الماضي.

وأعد رئيس الوزراء وكبار المسؤولين قائمة بالخطوات في العطلة الأسبوعية وسط احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد وتصاعد المطالبات باستقالة الحكومة

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2019-10-23 2019-10-23
عربي ودولي
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