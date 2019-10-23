بالفيديو.. ماجدة الرومي تعلن موقفها من احتجاجات لبنان

ردت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على تساؤلات معجبيها بشأن سبب تأخرها عن التضامن مع مظاهرات الاحتجاج المستمرة في لبنان بعد أن أبدى الكثير من الفنانين تضامنهم مع هذه المظاهرات.

رأي الشعب من رأي الله … …واللي بيخاف الله بياخد برأي الشعب اليوم … قال كلمته ..وكلمته لازم نحترمها …تحية لشعب لبنان …بيوم الكرامة والحرية ..🇱🇧🇱🇧🇱🇧#ماجدة_الرومي٢١اكتوبر٢٠١٩ pic.twitter.com/v2cs0jAGwW — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) October 21, 2019

ونشرت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابها فى “تويتر” على وقع أنغام أغنية “الحرية” أرفقته بتعليق: “آراء الشعب من رأي الله، والي بخاف الله بياخد بآراء الشعب اليوم، قال كلمتو وكلمتو لازم نحترمها”، موجهة التحية للشعب اللبناني في نهاية رسالتها. ويشهد لبنان لليوم السادس على التوالي مظاهرات شعبية واسعة تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية.

المصدر: وكالات