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بالفيديو.. ماجدة الرومي تعلن موقفها من احتجاجات لبنان

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:55 صباحًا
بالفيديو.. ماجدة الرومي تعلن موقفها من احتجاجات لبنان

ردت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على تساؤلات معجبيها بشأن سبب تأخرها عن التضامن مع مظاهرات الاحتجاج المستمرة في لبنان بعد أن أبدى الكثير من الفنانين تضامنهم مع هذه المظاهرات.

ونشرت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابها فى “تويتر” على وقع أنغام أغنية “الحرية” أرفقته بتعليق: “آراء الشعب من رأي الله، والي بخاف الله بياخد بآراء الشعب اليوم، قال كلمتو وكلمتو لازم نحترمها”، موجهة التحية للشعب اللبناني في نهاية رسالتها. ويشهد لبنان لليوم السادس على التوالي مظاهرات شعبية واسعة تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية.

المصدر: وكالات

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2019-10-23 2019-10-23
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