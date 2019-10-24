الملك سلمان يصدر عدد من الأوامر الملكية : فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية وتعيين صالح الجاسر وزيرًا للنقل

كل الوطن- واس: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددًا من الأوامر الملكية تضمنت :

– تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض.

– يُعدَّل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة.

– إنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية.

– إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

– ربط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

– إنشاء مركز باسم المركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب باسم مكتب إدارة البيانات الوطنية، يرتبطان تنظيمياً بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

– ‏‫تحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة.

– تعيين الأستاذ فهد بن محمد العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.

– تعيين ‏‫بندر إبراهيم الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

– تعيين الدكتور بندر محمد بندر العيبان مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

– تعيين الدكتور عواد العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

– تعيين مازن إبراهيم الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

– اعفاء الأستاذ عقلاء العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه.

– إعفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها.

– يُعفى الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.

– يُعفى الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه .

– تعيين الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الأستاذ ماجد بن سالم الغانمي نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية .

فيما يلي نصوصها:

الرقم : أ / 470 التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 475 ) بتاريخ 7 / 9 / 1439هـ. وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم 44457 بتاريخ 14 / 9 / 1437هـ ورقم 44733 بتاريخ 10 / 8 / 1440هـ بشأن لجنة المشروعات الوطنية الكبرى. وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة. ورغبة منا في الارتقاء بمدينة الرياض في جميع المجالات بما يتناسب مع مكانتها باعتبارها عاصمة المملكة، وإحلالها المكانة المتميزة التي ننشدها لها.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تحول ” هيئة تطوير مدينة الرياض ” إلى هيئة ملكية باسم ” الهيئة الملكية لمدينة الرياض ” .

ثانياً : يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً : تنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من “لجنة المشروعات الوطنية الكبرى” إلى ” الهيئة الملكية لمدينة الرياض ” .

رابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر الأمر السامي الكريم رقم ( 74166) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على النحو الآتي :

سمو أمير منطقة الرياض ، وسمو وزير الداخلية، وسمو نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية،

ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي وزير

النقل، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي المهندس / إبراهيم بن محمد السلطان ، ومعالي أمين منطقة

الرياض، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.

الرقم : أ / 471 التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 293 ) بتاريخ 26 / 10 / 1438هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) بتاريخ 14 / 9 / 1439هـ الصادر بالشأن مركز المعلومات الوطني.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : تنشأ هيئة باسم “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً : ينشأ مرکز باسم “المركز الوطني للذكاء الاصطناعي”، ومكتب باسم “مكتب إدارة البيانات الوطنية”، ويرتبطان تنظيمياً بـ “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”.

ثالثاً : يرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة سالفة الذكر، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته – التي يباشرها حالياً – إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها – في البندين (أولاً، وثانياً) من أمرنا هذا – اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها.

رابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني – خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر الأمر السامي الكريم رقم ( 74167 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على النحو

الآتي: سمو وزير الداخلية، ومعالي مستشار الأمن الوطني، ومعالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات،

ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي رئيس أمن الدولة.

الرقم : أ / 472 التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 133) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: تُنشأ وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية. ثانياً : يُعدل اسم “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” ليكون “وزارة الطاقة”.

ثالثاً : تتولى “وزارة الطاقة” الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” مهامها في بداية العام المالي القادم.

رابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا –

بالآتي: 1- وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها. 2- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 473 التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) بتاريخ 11 / 2 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية، المكونة بالأمر الملكي رقم ( 5130) بتاريخ 2 / 2 / 1439هـ. وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : تعديل اسم “ديوان المراقبة العامة” ليكون “الديوان العام للمحاسبة”.

ثانياً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة – بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) بتاريخ 11 / 2 / 1391هـ ، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع ما ورد في البند (أولاً) من أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 474 التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 342 ) بتاريخ 23 / 9 / 1440هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الأستاذ / فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 475 التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ ورقم ( أ / ) بتاريخ / / 144هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ / بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 476 التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 23 ) بتاريخ 17 / 2 / 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الدكتور / بندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 477 التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) بتاريخ 8 / 8 / 1426هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 162 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الدكتور / عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 478 التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 28 / 5 / 1432هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 105) بتاريخ 7 / 4 / 1440هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى معالي الدكتور / خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.

ثانياً : يعين الأستاذ / مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 479 التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 248 ) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الأستاذ / عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 480 التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 156 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تعفى معالي الدكتورة / تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” من منصبها.

ثانياً : يعين الأستاذ / ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” بالمرتبة الممتازة.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الرقم : أ / 481 التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 197 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الدكتور / خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

الرقم : أ / 482 التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (495) بتاريخ 14 / 9 / 1439هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الدكتور / عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الدكتور / طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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