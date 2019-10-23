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البصير الحربي يشارك في “قمة دبي” العالمية

لتسهيل سياحة ذوي الهمم في بداية نوفمبر القادم

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 4:01 مساءً
البصير الحربي يشارك في “قمة دبي” العالمية

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الإعلامي البصير خالد الحربي عن مشاركته ضمن مؤتمر قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة ذوي الهمم والتي ستقام في إمارة دبي في الخامس من شهر نوفمبر القادم. ونوه الحربي عن مشاركته بأنها ستكون مثمرة لكونها تسلط الضوء على دمج ذوي الهمم مع أطياف المجتمع من خلال السياحة. وأردف حديثه قائلاً أن البصير يعيش في المجتمع كغيره، يسافر ويذهب ويعود لكن بعض المشكلات الفنية في المطارات والأماكن السياحية تعيقه من السفر لوحده. وأضاف، بأن هذه المشاركة التي سيمثل بها مكفوفين من المملكة ستكون مغايرة لأنه سيقدم من خلالها محاضرة عن دمج ذوي الهمم من خلال السياحة، بالإضافة لجلسة حوارية سيتم من خلالها بحث سبل التعاون لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الهمم في المطارات والأماكن السياحية. وأنهى حديثه، بدعوة خاصة لجميع ممثلي الأماكن السياحية حول العالم للمشاركة في المؤتمر وذلك لما يهدف لتسهيل سياحة ذوي الهمم.

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2019-10-23
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