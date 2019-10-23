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هند القحطاني تستفز السعوديين بزي الهالوين (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 3:52 مساءً
هند القحطاني تستفز السعوديين بزي الهالوين (فيديو)

اتهم العديد من السعوديين الناشطة هند القحطاني، باستفزازهم وتعمدها إثارة الجدل في المجتمع السعودي؛ بعد ظهورها برفقة ابنتها وهما ترتديان ملابس ”الهالوين“.

وتقيم هند القحطاني في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت برفقة ابنتها وهما ترتديان فستانين قصيرين؛ ما عرضهما للنقد، خاصة أن ملابسهما كانت تكشف أجزاء من جسديهما.

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العديد من السعوديين يتهمون مواطنتهم الناشطة هند القحطاني، باستفزازهم وتعمدها إثارة الجدل في المجتمع السعودي؛ بعد ظهورها برفقة ابنتها وهما يرتديان ملابس “الهالوين”. . وتقيم “القحطاني” في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت برفقة ابنتها وهما يرتديان فستانين قصيرين؛ ما عرضهما للنقد، خاصة أن ملابسهما كانت تكشف أجزاء من جسديهما. . #إرم_نيوز #هند_القحطاني #السعودية #ملابس #الهالوين #امريكا #فيديو #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia

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يُذكر أن هند القحطاني ظهرت في مقطع سابق، دعت فيه الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها.

وقالت: ”يا ناس خلاص تعبنا، المرأة تلبس على كيفها، مهما لبست المرأة لا يعني أن الرجل يتحرش فيها، ليس معنى أن تلبس لبسًا تحبه أن هناك ضوءًا أخضر للمنحرف والمجنون أن يعتدي عليها ويفعل ما يشاء“.

هند القحطاني تستفز السعوديين بزي الهالوين (فيديو)
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2019-10-23 2019-10-23
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