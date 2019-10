هند القحطاني تستفز السعوديين بزي الهالوين (فيديو)

View this post on Instagram

العديد من السعوديين يتهمون مواطنتهم الناشطة هند القحطاني، باستفزازهم وتعمدها إثارة الجدل في المجتمع السعودي؛ بعد ظهورها برفقة ابنتها وهما يرتديان ملابس "الهالوين". . وتقيم "القحطاني" في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت برفقة ابنتها وهما يرتديان فستانين قصيرين؛ ما عرضهما للنقد، خاصة أن ملابسهما كانت تكشف أجزاء من جسديهما.