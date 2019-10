الأحد :قيادات ومسؤولون يستعرضون الوظائف الواعدة بسوق العمل في جلسة حوارية بملتقى لقاءات الدمام

كل الوطن- فريق التحرير- متابعات:يستعرض ست قيادات في القطاعين الحكومي والخاص في الجلسة الحوارية الرئيسية تحت عنوان:” استشراف اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030″، ضمن ملتقى لقاءات هدف في الدمام، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، خلال الفترة 27 – 29 أكتوبر 2019م، في مركز معارض الظهران الدولية، الفرص الوظيفية الواعدة في سوق العمل، ومحفزات التمكين والتوظيف الهادفة إلى تطوير الكوادر الوطنية البشرية.

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الحوارية، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالحكيم العمار، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، ووكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض الدندشي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكي بالجبيل المهندس مصطفى المهدي.

ومن المنتظر أن تتناول الجلسة الحوارية، المحفزات الموجهة للقطاع الخاص للتوطين، واستحداث برامج ومشاريع مع عدة جهات لإتاحة فرص وظيفية واعدة وجديدة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، من أجل استقطاب الكوادر البشرية المميزة للعمل في منشآت القطاع الخاص، والحيلولة دون تسربها من القطاع.

ويستهدف ملتقى “لقاءات هدف” العملاء المستفيدين من خدماته، وهم: منشآت القطـاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمـل، وطلاب المرحلة الثانوية فما فـوق، وموظفـي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال، حيث يصاحب الملتقى معـرض لتوظيـف الباحثين والباحثات عـن العمل في المنشآت المشاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويعد ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض وملتقى جدة، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنية للتوسع فـي الدعـم المالي لمنشآت القطاع الخاص، ولدعم تأهيل وتدريب وتوظيـف الكوادر الوطنية من خلال عدد من البرامج منها برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهيـر)، وبرنامج التدريب في المعاهد غير الربحية، وبرنامج دعـم الشـهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصـول) ، وبرنامج دعم ضيافة الأطفال للمرأة العاملة (قرة) وغيرها من البرامج.

وُيعقـد الملتقى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسوق العمل، إذ تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.

ويمكن للراغبين في المشاركة وحضور جلسات الملتقى التسجيل إلكترونيا من خلال الرابط: hrdfliqaat.sa.