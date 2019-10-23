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تفاصيل مصرع قائد عمليات لواء الصماد وعشرات الحوثيين

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 4:37 مساءً
تفاصيل مصرع قائد عمليات لواء الصماد وعشرات الحوثيين

كل الوطن- مارب برس: كشفت مصادر اعلامية أن القيادي الحوثي حمزة الشعباني، قائد عمليات لواء الصماد 2، قتل مع عشرات من عناصر الميليشيات خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة الملاحيط بمديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة.

وقال متحدث باسم المنطقة العسكرية الخامسة إن قوات الجيش، وبمساندة طائرات تحالف دعم الشرعية، تمكنت من استدراج عناصر ميليشيات الحوثي بعد رصد تحركات لها في محاولة لشن هجمات على مواقع الجيش ،بحسب ما اوردته قناتي العربية والحدث.

وبحسب المصادر ، تم صد الهجوم وتوجيه ضربة قاسية لهم، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات بينهم عناصر قيادية، فيما لاذ بقية العناصر الحوثية بالفرار مخلفين وراءهم كميات من الذخائر والأسلحة وأجهزة الاتصالات.

ويوم الاثنين، أعلن الجيش اليمني عن تحقيق تقدمات ميدانية جديدة، بإسناد من مروحيات تحالف دعم الشرعية في جبهة رازح غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد.

وأكد بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، أنه تم تحرير مناطق “بيت حشران” و”معتق” و”العتم” و”العريشة” في مديرية رازح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار باتجاه منطقتي آل علي وبني معين.

كما سيطرت قوات الجيش الوطني ناريا على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي، في مناطق بآل زاهر وآل شرقة ومواقع أخرى في منطقة بني معين الاستراتيجية.

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2019-10-23 2019-10-23
عربي ودولي
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