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فوائد الشاي بالياسمين

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 4:49 مساءً
فوائد الشاي بالياسمين

تعد زهرة الياسمين نوعا من أنواع النّباتات المزهرة التي تتبع الفصيلة الزيتونية، حيث يدخل الياسمين في صناعة العطور، بالإضافة إلى إمكانية صنع شاي مخصص مكون من أوراق الياسمين.

شاي الياسمين معروف لدى الصينيين منذ القدم حيث إنهم لاحظوا بأنه يمتلك العديد من الفوائد إضافة إلى أنه يمنح

الرائحة الزكية والطيبة للشاي. كان أول استخدام لهذا الشاي في عهد أسرة “سونغ” وذلك في القرن الثالث عشر الميلادي.

فوائد شاي الياسمين:

1-التقليل من نسبة الكولسترول الضار في الدم. 2-الوقاية من أمراض القلب.

3- تأخير ظهور علامات الشيخوخة والتقدم في السن

بسبب إحتوائه على مواد مضادة للأكسدة. 4- يحفز حرق الدهون في الجسم.

5-يقلل الشعور بالتوتر والقلق والإجهاد.

6- يساهم في تنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان.

7-يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم حيث يقوم بتنظيم الأنسولين في الدم.

8- يساعد على الحفاظ على صحة الأسنان .

9-تخفيف الشعور بألم المفاصل والوقاية من إلتهاب المفاصل.

10-منع نزلات البرد، ومحاربة العديد من أنواع البكتيريا والفيروسات الضارة.

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2019-10-23 2019-10-23
الصحة والجمال
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