“نزاهة” تقود تحالفاً من 10 جهات حكومية وخاصة للحد من هدر المال العام

كل الوطن – الرياض: برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبحضور وكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال، نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية المنطقة الشرقية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، لقاءً مفتوحاً بعنوان “تقييم الخدمات المقدمة وتفعيل قنوات التواصل بالمنطقة الشرقية”.

حيث قادت “نزاهة” في المنطقة الشرقية، تحالفاً مشكلاً من 10 جهات (صحة الشرقية، ونزاهة، وأرامكوا، وتعليم الشرقية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والتجمع الصحي بالمنطقة، وأمانة الشرقية، ووزارة التجارة، وجوازات الشرقية، ووزارة النقل والطرق بالشرقية)، من أجل الوقوف في وجه إهدار المال العام، والسعي للحفاظ عليه وحمايته، من خلال عقد لقاءين أحدهما مغلقاً، كان أبرز ملامح محاوره شرح تعريف المحافظة على المال العام وكيفية الحفاظ عليه واستعراض مخالفاته وأشكاله وطرح أمثلة عليه لتفاديه.

وأوضح مدير عام الشؤن الصحيّة بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي، خلال كلمته الافتتاحية، بأن هذا اللقاء يأتي ضمن برامج المرحلة الثانية من مبادرة “وطننا أمانة” والتي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت شعار “نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة” ، ويتناول اللقاء أهمية قنوات التواصل مع المستفيدين وسبل تفعيلها، كما يستعرض دور الجهات في التعامل بفاعلية مع المعلومات التي تتيحها قنوات التواصل، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الملائمة لتقييم الخدمات الحكومية، واستعراض التجارب الناجحة والمبادرات المميزة في هذا المجال.

وأشار الى أن “نزاهة” استطاعت بحلحلة قضايا إهدار مال في صحة الشرقية، مضيفاً، أن بعض المشاريع المتعثرة لا يعتبر بها شبهة فساد، بل تعثرّها “إداري” وبها سوء نظرة للتكلفة، ولم تحسب تكلفتها بالشكل المطلوب، إذ يتم الرفع بها إلى المقام السامي.

وأكد، أن الجلسة المغلقة كانت عبارة عن لقاء يجمع مدير “نزاهة” بالشرقية، مع قادة بعض القطاعات الحكومية، وتضمّن محور هذا اللقاء “المحافظة على المال العام” وشرح تعريفاته وكيفية الحفاظ عليه، ما هو نظام المحافظة على المال العام، وما هي مخالفاته، كذلك إعطاء أمثلة من أجل توعية وتثقيف القادة لاطلاعهم وإمكانية التشخيص ما إذا كان هذا خروج عن النظام ويعتبر إهدار واعتداء على المال العام.

يذكر، أن ورش العمل تناول الجزء الأول منها موضوعات عن (التطبيقات الخاصة بقنوات التواصل والأساليب الفاعلة في توظيف المعلومات)، بمشاركة محمد الغامدي من هيئة مكافحة الفساد، ومدير التواصل الالكتروني بوزارة الصحة عمر بن خميس، ومدير مكتب خدمة المستفيد بتعليم الشرقية عبدالعزيز العباد، أما الجزء الثاني منها تناول (دور قنوات التواصل في تقييم الخدمات وتجارب ومبادرات في تقييم الخدمات المقدمة وتفعيل قنوات التواصل) بمشاركة مشرف إدارة التدريب بوزارة التجارة محمد المجبل، ومدير قسم المساندة الإدارية بجوازات الشرقية الملازم أول مشاري بن غانية، ومدير مركز التميز بتعليم الشرقية فاطمة الرويس.