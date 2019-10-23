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مستشفى الولادة والأطفال بالخرج ينفذ فعاليات توعوية لسرطان الثدي

تحت عنوان "لا تنتظري الأعراض، افحصي الآن"

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 7:53 مساءً
مستشفى الولادة والأطفال بالخرج ينفذ فعاليات توعوية لسرطان الثدي

كل الوطن – فريق التحرير: أقام مستشفى الولادة والأطفال بالخرج معرضا بمناسبة”الشهر الوردي” الشهر العالمي لسرطان الثدي تحت عنوان “لا تنتظري الأعراض، افحصي الآن” بحضور وكيل محافظة الخرج الأستاذ صقر بن عيسى الدعجاني ومدير مستشفى الولادة والأطفال عايض العصيمي، وعدد من القيادات الإدارية والحكومية ومجموعة من الصحافيين وذلك في مجمع الحديثي مول بمحافظة الخرج، وفي ختام الإفتتاح الذي شهد جولة تعريفية للحضور كرمت ادارة للمستشفى الجهات المشاركة في المعرض .

تتضمن الفعالية التي ستسمر لمدة 5 أيام، عدد من الأركان التوعوية والتثقيفية لزور المعرض يقدم فيها عدد من النصائح و نشرات التثقيفية عن سرطان الثدي،كما سيقدم خلال المعرض استمارة حجز موعد للكشف المكبر مباشرة للمستشفى للمراجعين، وارتكزت الحملة التوعوية في المعرض على استشارات تثقيفية عن أسباب الإصابة بسرطان الثدي، وطرق الوقاية منه، وطريقة الكشف المبكر عن طريق إجراء الفحص الذاتي للثدي وفوائد الفحص المبكر التي ساهمت بشكل كبير في انخفاض عدد الحالات في المملكة والعالم. وعن المعرض قال مدير مستشفى الولادة عايض العصيمي : اخترنا هذه السنة إقامة فعالية الشهر العالمي لسرطان الثدي في مجمع تجاري للوصول إلى اكبر شريحة ممكنة لتوعيتهم وتثقيفهم عن سرطان الثدي.

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