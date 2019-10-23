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رئيس الوزراء المصري عن “سد النهضة”: مصر لا تقف ضد أي برامج للتنمية في دول نهر النيل

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 8:43 مساءً
رئيس الوزراء المصري عن “سد النهضة”: مصر لا تقف ضد أي برامج للتنمية في دول نهر النيل

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تضمنت شرح موقف مصر من بناء سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن مصر لا تقف ضد أي برامج للتنمية.

وأشار رئيس الحكومة المصرية إلى أنه أكد للمسؤولين الأمريكيين أن مصر لا تقف ضد أي برامج للتنمية في دول نهر النيل، ولكن شريطة أن يتم ذلك دون التأثير على احتياجاتنا من المياه.

ونوه بأنه أكد موقف مصر الواضح على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقيات، بما يحافظ على حقوقها التاريخية.

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم “سد النهضة الكبير” على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهر.

المصدر: RT

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