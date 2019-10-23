أمر ملكي.. إعفاء وزير الخارجية إبراهيم العسّاف من منصبه وفيصل بن فرحان آل سعود خلفا له

كل الوطن – فريق التحرير:

صدرت اليوم أوامر ملكية فيما يلي نصوصها : الرقم : أ / 104 التاريخ : 24 / 2 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ . أمرنا بما هو آت : أولاً : يعفى معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه. ثانياً : يعين صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية. ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 105 التاريخ : 24 / 2 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ . أمرنا بما هو آت : أولاً : يعين معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود